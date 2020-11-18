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Aktüel Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:26:19 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde 2 adreste bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 26 fişek ele geçirdi, A.Y. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

İskenderun ilçesinde 3 adreste 2,25 gram esrar, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 3,40 gram metamfetamin bulundu, Ö.S, V.A. ve O.Ç. yakalandı.

Reyhanlı ilçesinde bir ikamette de 1588 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi, M.D. gözaltına alındı.

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