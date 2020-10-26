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Aktüel Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:25:28 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'da, 2 kilo kubar esrar ile 676 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Samandağ ilçesinde şüphe üzerine durdurulan M.D.'nin üst aramasında 676 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.D. gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan motosiklette 2 kilo kubar ve 45 gram takoz esrar ele geçirildi.

Motosikletteki şüpheliler M.E. ve Z.S. gözaltına alındı.

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