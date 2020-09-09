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Aktüel Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Aktüel

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:38:23 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, ilçe genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, bin 400 uyuşturucu hap, 4 gram kubar esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.



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