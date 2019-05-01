Hatay'da terör operasyonu! Etkisiz hale getirildiler
Hatay Amanos Dağları kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 01:04
Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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