Hatay'da terör operasyonu! Etkisiz hale getirildiler Hatay Amanos Dağları kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar geliyor...

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