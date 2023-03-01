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Yerel Hatay'da tedavi gören bir vatandaş askeri helikopterle Adana’ya sevk edildi
Yerel

Hatay'da tedavi gören bir vatandaş askeri helikopterle Adana’ya sevk edildi

Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaş, TCG Gaziantep gemisinde konuşlu askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 23:56:00 -
Hatay'da tedavi gören bir vatandaş askeri helikopterle Adana’ya sevk edildi

Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaş, TCG Gaziantep gemisinde konuşlu askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızın TCG Gaziantep'e konuşlu SH-70 Sea Hawk helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


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