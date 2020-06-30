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Aktüel

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:04:48 -
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu bilgisini aldı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Grekçe yazılı kitap, fil dişi, 3 sikke ve 2 heykel ele geçirdi.

Ekipler, yabancı uyruklu A.K, T.A. ve A.S'yi gözaltına aldı.

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