Hatay'da tam 60 yıldır at üstünde bu işi yapıyor Hatay'ın İskenderun ilçesinde 71 yaşındaki Hanifi Kınalı, at üstünde 60 yıldır elma satarak geçimini sağlıyor.

Amanos Dağları'nın eteklerindeki Bitişik Yaylası Elmalıseki bölgesinde şehirden uzak bir hayatı seçen Hanifi Kınalı, evinin bahçesinde yetiştirdiği elmaları satarak geçimini sağlıyor. Elmaları atının heybesine yükleyerek yaklaşık 15 kilometre yol giden Kınalı, Bekbele Mahallesi'nde ve semt pazarlarında dolaşarak elma satıyor. Atı ile yolculuğu sırasında bazen türkü söyleyen Hanifi Kınalı'ya köpeği de yoldaşlık ediyor.

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