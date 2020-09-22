Hatay'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kentte suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.
Yıldırımtepe, Meydan ve Çay mahallerinde önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama da yapan polis 2 tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile çok sayıda imzalı boş senet buldu.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.