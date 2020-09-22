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Aktüel Hatay'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Hatay'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 08:07:53 -
Hatay'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kentte suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Yıldırımtepe, Meydan ve Çay mahallerinde önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde arama da yapan polis 2 tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile çok sayıda imzalı boş senet buldu.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.





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