  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:05:11 -
Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı.

Uzunkavak Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle Taha B. (49), Suriye uyruklu 2 yaşındaki Halid Yusuf ile dedesi Muhammed Yusuf'a pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Halid Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine, dedesi Muhammed Yusuf Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halid Yusuf müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Taha B. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı