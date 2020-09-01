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Aktüel Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı
Aktüel

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:43:25 -
Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe merkezinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

Polisin iki gün önceki operasyonunda, şüphelilerin adreslerinde 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu.

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