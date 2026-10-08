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Gündem Hatay'da silah imalathanesine operasyon: Kurusıkıları gerçek silaha dönüştürüyordu!
Gündem

Hatay'da silah imalathanesine operasyon: Kurusıkıları gerçek silaha dönüştürüyordu!

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Hatay'da silah imalathanesine operasyon: Kurusıkıları gerçek silaha dönüştürüyordu!

Hatay’ın Antakya ilçesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek yivli hale getiren ve bunları sattığı tespit edilen K.A'nın Güzelburç Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 4 pompalı tüfek, 2 tek kırma av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 81 tabanca mermisi, 29 av tüfeği fişeği ile tütüne karıştırılmış yaklaşık 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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