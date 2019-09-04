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Hatay'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
Hatay'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

Güzelburç Mahallesi'nde iki arkadaşıyla serinlemek için nehre giren Suriye uyruklu Mahmud Sattuf Almaç (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Gözden kaybolan çocuğun bulunması için bölgeye sahil güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yönlendirildi. 

Yapılan aramalarda Almaç'ın suya girdiği bölgenin yakınlarında cesedi bulundu.

Çocuğun cesedi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
  1. Hatay'ın Antakya ilçesi
  2. Asi Nehri
  3. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  4. Güzelburç Mahallesi
  5. sahil güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri

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