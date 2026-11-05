Hatay’da sel can aldı! 1 çocuk hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sel sularına kapılarak dereye düşen çocuk, ekipler tarafından sudan bilinci kapalı halde çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuktan acı haber geldi.
İlçede dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dereler taştı. Sel sularına kapılan ismi öğrenilemeyen çocuk, Özerli Mahallesi'nde dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bularak sudan bilinci kapalı halde çıkardı. Kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.