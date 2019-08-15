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Hatay'da provokasyon! 100 mezarı yıkıp üzerine bunu yazdılar

Hatay'da 100 mezarı yıkıp, üzerine, "Yakında geleceğiz, biz İslam devletiyiz" yazdılar. Provokasyon olduğu gün gibi ortada olan bu skandal hakkında soruşturma başlatıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:23
Hatay'da provokasyon! 100 mezarı yıkıp üzerine bunu yazdılar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığı ziyaret edenler, çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.

100'e yakın mezar yıkıldı

Yapılan incelemede 100 civarında mezarın tahrip edildiği ve bazılarının üzerine de çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi.

Olayı terör örgütü DAEŞ gerçekleştirmiş gibi dursa da bu tehlikeli provokasyonu kimin yaptığı bilinmiyor.

Soruşturma başlatıldı

Ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:23
  1. Hatay
  2. Gültepe Mahallesi
  3. Reyhanlı
  4. provokasyon
  5. mezarlık

YORUM YAZ

  • ................24 dk önce
    gerçek islamı yaşayacak insanlar eşkiyalıktan uzaktırlar...siz olsa olsanız müşriklerin eşkiya tayfası olursunuz..
  • halkhalk28 dk önce
    Emniyet bu provokatör ,fitne merkezlerini ivedilikle bulup adalete teslim etmeli...Şiddetle kınıyorum...
  • uyan tcuyan tc32 dk önce
    bunları yakalayıp bir güzel ... doğduklarına doğacalklarına pişman edin.

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