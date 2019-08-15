Hatay'da provokasyon! 100 mezarı yıkıp üzerine bunu yazdılar
Hatay'da 100 mezarı yıkıp, üzerine, "Yakında geleceğiz, biz İslam devletiyiz" yazdılar. Provokasyon olduğu gün gibi ortada olan bu skandal hakkında soruşturma başlatıldı.15 Ağustos 2019 Perşembe 15:23
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığı ziyaret edenler, çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.
100'e yakın mezar yıkıldı
Yapılan incelemede 100 civarında mezarın tahrip edildiği ve bazılarının üzerine de çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi.
Olayı terör örgütü DAEŞ gerçekleştirmiş gibi dursa da bu tehlikeli provokasyonu kimin yaptığı bilinmiyor.
Soruşturma başlatıldı
Ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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