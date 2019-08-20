Hatay'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralı Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Hassa ilçesi Hassa-Kırıkhan yolu Yuvalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayram Korkmaz yönetimindeki 34 ZT 4116 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobildeki Gonca (33), Emine (28), Yağmur (12), Aybike Damla (4) ve Halil Korkmaz (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 5 kişinin de hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

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