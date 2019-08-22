Hatay'da orman yangını çıktı Samandağ'da ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi’nin yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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