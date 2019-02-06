Hatay'da okullar tatil edildi!

Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Şiddetli rüzgar dolayısıyla 07.02.2019 Perşembe günü (1 gün) tatil olan okullar :

Karaağaç bölgesi: Murat Zelluh, Ali Kemal Ziroğlu, Hayriye Can Kireçci Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Zeynel Vidat Kırmızıoğlu, Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi, Karaağaç Anaokulu Lisesi

Nardüzü bölgesi: Nardüzü İlk ve Ortaokulu, Nardüzü mtal hz Fatma Anaokulu, Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu, Mimar Sinan Çok Programlı Lise, Akkent Defne İlk ve Ortaokulu, Derekuyu İlk ve Ortaokulu Kurtbağı İlk ve Ortaokulu, Aşağı Yukarı Kepirce İlk ve Ortaokulu Üçgüllük İlk ve Ortaokulu Madenli İlk ve Ortaokulu Pirinçlik Büyükdere İlk ve Ortaokulu, Pirinçlik M.Kemal İlk ve Ortaokulu, Kışla M.Ali Alpaydın İlk ve Otaokulu Arpaderesi İlk ve Ortaokulu Kozaklı İlk ve Okulu Harlisu İlkolulu Beyköy İlk ve Ortaokulu Akçalı İlk ve Ortaokulu Helvalı İlk ve Ortaokulu Nergizlik İlk ve Ortaokulu Özel okullarımız Bilfen,Tek Kampüs, Yükseliş, Koleji , İkem, Yönder, Bilim Sağlık ve Anadolu Lisesi