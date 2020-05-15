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Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:02:35 -
Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 30 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişinin kumar oynadıklarını ve polisi fark etmeleri üzerine havalandırmadan yan daireye kaçmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis 7 şüpheliye karantina tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 30 bin 625 lira para cezası uygularken, suç unsurlarına da el konuldu.


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