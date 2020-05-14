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Yerel

Hatay'da korkutan yangın... Kısa sürede binayı sardı

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki yazlık evin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangın, sitedeki diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:05:00 -
Hatay'da korkutan yangın... Kısa sürede binayı sardı

Hatay'ın Arsuz ilçesi, Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan yazlık sitedeki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıda başlayan yangın, boş olan evi kısa sürede sardı. İhbarla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti.

Alevler, itfaiye görevlilerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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