Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gelişmeyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
İHA'ya konuşan bir vatandaş deprem sonrası, "Baya şiddetli oldu. İlk günkü gibi geldi gitti, salladı" dedi.
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