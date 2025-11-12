  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kadın müşteri taksiciyi hastanelik etti: Köprü parası, uygulama parası derken yolu da uzatınca kafasını yardı!

Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler
Yerel Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı
Yerel

Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan feci kazada, kaçak göçmenleri taşıyan bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak Asi Nehri'ne uçtu. Kazada, 8'i kaçak göçmen olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKIP NEHİRE UÇTU

Seyir halinde ilerleyen Fiat marka bir otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Asi Nehri'ne uçtu.

8'İ GÖÇMEN, 9 YARALI

Nehre düşen araçta bulunan 8'i kaçak göçmen ve sürücü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları titiz bir çalışma sonucunda kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

 

Hatay'da göçmen kaçakçılğı operasyonu: 10 kişi yakalandı
Hatay'da göçmen kaçakçılğı operasyonu: 10 kişi yakalandı

Gündem

Hatay'da göçmen kaçakçılğı operasyonu: 10 kişi yakalandı

Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler
Gündem

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, AYYILDIZLI bileklik ile ilgili sosyal medyada bir mesaj paylaştı!
Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme
Spor

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem Zorbay Küçük ile ilgili kara..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23