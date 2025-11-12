Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKIP NEHİRE UÇTU

Seyir halinde ilerleyen Fiat marka bir otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Asi Nehri'ne uçtu.

8'İ GÖÇMEN, 9 YARALI

Nehre düşen araçta bulunan 8'i kaçak göçmen ve sürücü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları titiz bir çalışma sonucunda kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.