Hatay'da korku dolu dakikalar! Alevlere teslim olan dairede tüp patladı, 13 kişi ölümün kıyısından döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, adeta can pazarına dönüştü. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, evde bulunan mutfak tüpünün büyük bir gürültüyle patlaması mahallede panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'da yangın çıkan dairedeki tüp patladı. Korkulu anlar yaşanan yangında apartmanda mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, binanın önünde park halindeki araçları vatandaşlar iterek itfaiye araçlarının müdahalesine yardımcı oldu.

Yangın, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde yaşanan tüp patlaması kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracı ile binada mahsur kalan 13 kişiyi tahliye etti. Fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye aracının müdahalesine engel olan bina önünde park halindeki araçlar ise vatandaşlar tarafından itilerek kaldırıldı. Yangında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansırken, daire kullanılamaz hale geldi. 

