Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Havlularla ilgili bunu mutlaka not etmelisiniz.

#1
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Günlük temizlik rutinlerinin vazgeçilmez parçalarından biri olan havlular, çoğu zaman çamaşır makinesine birlikte atılıp yıkanıyor. Ancak uzmanlara göre bu masum görünen alışkanlık, hijyen açısından ciddi bir hataya dönüşebiliyor.

#2
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Çamaşır yıkarken açık ve koyu renkleri ayırmak artık herkes için alışkanlık haline geldi. Peki aynı hassasiyeti havlular için de göstermek gerekiyor mu? Özellikle mutfak havluları ile banyo havlularının birlikte yıkanıp yıkanamayacağı uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor.

#3
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Temizlik uzmanları, mutfak ve banyo havlularının kullanım alanlarının tamamen farklı olduğuna dikkat çekiyor.

#4
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Banyo havluları doğrudan yüz ve vücutla temas ederken, mutfak havluları tezgah temizliğinden çiğ gıdalarla temas eden yüzeylere kadar çok daha fazla bakteri riski taşıyan alanlarda kullanılıyor. Bu nedenle birlikte yıkanmaları çapraz bakteri bulaşına yol açabiliyor.

#5
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Uzmanlara göre özellikle nemli kalan banyo havluları bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. E. coli gibi zararlı mikroorganizmalar havlularda kolayca barınabiliyor. Bu nedenle havluların yalnızca yıkanması değil, doğru sıcaklıkta yıkanması da büyük önem taşıyor.

#6
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Bakterilerin etkili şekilde yok edilmesi için havluların sıcak suyla yıkanması veya ılık suda yıkandıktan sonra yüksek ısıda kurutulması öneriliyor.

#7
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Evde hasta bir birey bulunuyorsa dikkat edilmesi gerekenler daha da artıyor. Soğuk algınlığı, grip ya da mide rahatsızlığı yaşayan kişilerin kullandığı havluların mutlaka ayrı yıkanması ve yüksek ısıda kurutulması gerektiği belirtiliyor.

#8
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Hijyenin yanı sıra temizlik performansı açısından da havluları ayırmak avantaj sağlıyor. Mutfak havlularında yağ lekeleri ve yemek kokuları daha sık görülürken, banyo havlularının yumuşaklığını koruması gerekiyor.

#9
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Ayrı yıkama sayesinde her havlu türü kendi ihtiyacına uygun sıcaklık ve deterjanla temizlenebiliyor.

#10
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Ancak yoğun tempo nedeniyle her zaman ayrı yıkama yapmak mümkün olmayabiliyor. Uzmanlar, zorunlu durumlarda havluların birlikte yıkanabileceğini ancak bazı şartlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumda mümkün olan en yüksek su sıcaklığının tercih edilmesi, güçlü bir deterjan kullanılması ve havluların tamamen kurutulması gerekiyor. Yine de bunun yalnızca istisnai durumlarda uygulanması tavsiye ediliyor.

#11
Foto - Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu?

Uzmanların ortak görüşü ise net: Hijyen ve kötü kokuların önüne geçmek için banyo havluları ile mutfak havlularını mümkün olduğunca ayrı yıkamak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor. Ayrıca havluların çarşaflardan ayrı yıkanması da öneriler arasında yer alıyor.

