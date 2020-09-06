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Aktüel Hatay'da kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Hatay'da kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-06 08:28:24 -
Hatay'da kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrol altına alınan yangında havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 3 hava aracı, çok sayıda arazöz, su tankı, dozer ve çevre illerden takviye ekipler geldi.

Rüzgar ve yanarak çevreye sıçrayan çam kozalaklarının da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.



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