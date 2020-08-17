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Aktüel

Hatay'da karantinaya alınan mahalle sakinlerine hijyen kiti dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:42:19 -
Hatay'da karantinaya alınan mahalle sakinlerine hijyen kiti dağıtıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahalledeki vatandaşlara hijyen kiti ve gıda paketi yardımı yapıldı.

Kızılay Reyhanlı şubesi ile Hatay Kızılay Toplum Merkezi tarafından, Kumlu'nun Batıayrancı Mahallesi için verilen karantina kararının ardından, bölgeye hijyen kiti ile gıda paketlerinden oluşan yardım malzemeleri götürüldü.

Vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar ilgili bilgilendirme de yapan ekipler, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı.

Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı da Kızılay çalışlarına eşlik ederek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.








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