  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hatay'da kaçakçılık operasyonu
Yerel

Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 106 kilogram kaçak tütün, 205 bin 400 adet kaçak makaron, bin 70 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:19:00 -
Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

C.Ğ.'nin Reyhanlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan ikameti ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramada 106 kilogram kaçak tütün, 205 bin 400 adet kaçak makaron, bin 70 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.Ğ. yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23