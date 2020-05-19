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Hatay'da İnsani Yardım Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı

Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:05:18 -
Hatay'da İnsani Yardım Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı

HATAY (AA) - Hatay'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında İnsani Yardım Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasındaki toplantıda, Türkiye ve sınır ötesinde kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının yardım çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılay ve çeşitli yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


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