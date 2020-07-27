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Aktüel

Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 22:31:55 -
Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Altınözü-Antakya kara yolunda seyreden O.B. kontrolündeki 31 ACY 599 plakalı otomobil ile A.G. kontrolündeki 31 ED 794 plakalı otomobil, Narlıca Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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