Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Altınözü-Antakya kara yolunda seyreden O.B. kontrolündeki 31 ACY 599 plakalı otomobil ile A.G. kontrolündeki 31 ED 794 plakalı otomobil, Narlıca Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.