Hatay'da iki otomobil çarpıştı! 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Hatay’da iki otomobilin karıştığı trafik kazası çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Belen ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen kazada, henüz sürücülerinin kimlikleri ve araçların plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan bazı kişiler otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

2'si ağır 7 yaralı ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.