  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:04:33 -
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Özerli Mahallesi E-5 karayolunda Abeş Öztürk'ün (30) kullandığı 31 PBM 48 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFG 661 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sürücülerden Abeş Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
19 savaş uçağı kıstırdı... Dünyaya böyle ilan ettiler: 'Karşılık vereceğiz
Dünya

19 savaş uçağı kıstırdı... Dünyaya böyle ilan ettiler: 'Karşılık vereceğiz"

Geçtiğimiz günlerde Tayvan Boğazı’nda yaşanan krizin ardından Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama Çin’den gelen her türlü saldırı..
Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!
Gündem

Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüs..
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı