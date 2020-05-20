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Hatay'da huzur ve güven uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:50:29 -
Hatay'da huzur ve güven uygulaması

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki huzur ve güven uygulamasında aranan 3 şahıs yakalandı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 42 kişiye 49 bin 242 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 3 kişi yakalandı. 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 50 fişek ile 150 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 42 kişiye toplam 49 bin 242 lira idari para cezası uygulandı, kayıp olarak aranan bir kişi bulundu.

Öte yandan yapılan trafik kontrollerinde 166 araca 90 bin 644 lira idari ceza verildi, 18 araç trafikten men edildi, hacizli 3 araç da yediemin otoparkına çekildi.


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