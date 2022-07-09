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Yerel Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı
Yerel

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyanlar, kilise duvarına astıkları pankartla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 19:24:00 -
Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyanlar, kilise duvarına astıkları pankartla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şehit Pamir Caddesi'ndeki Ortodoks Kilisesi'nin duvarına, kilise cemaati tarafından pankart asıldı.

Pankartta, "Kurban Bayramı'nızı kutlar, birlik, beraberlik ve esenlik içinde nice bayramlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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