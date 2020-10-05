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Aktüel Hatay'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Hatay'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:21:34 -
Hatay'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya-Reyhanlı karayolu üzeri Madenboyu Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek depoda bulunan malzemeleri dışarı çıkardı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.

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