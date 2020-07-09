  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:51:06 -
Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde, aranan kişilere ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı.

Dörtyol ve Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 4 yıl 2 ay mahkumiyet kararı bulunan T.A ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.M. yakalandı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı