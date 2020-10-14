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Aktüel Hatay'da evden hırsızlık girişimine 3 tutuklama
Aktüel

Hatay'da evden hırsızlık girişimine 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:07:49 -
Hatay'da evden hırsızlık girişimine 3 tutuklama

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir evdeki 1 milyon 600 bin lirayı çalmaya çalıştıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenbaşı Mahallesi'nde, kar maskesiyle girdiği evlerinde M.O. ve Z.O'yu eterli pamukla bayıltmaya çalışan ancak başarılı olmayan şüphelinin kaçtığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, incelemelerinin ardından mağdurun komşusu S.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli S.K. ifadesinde, olayı müştekinin gelini D.O. ve kardeşi M.A.U. ile planladıklarını, evdeki 1 milyon 600 bin lirayı almayı amaçladıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine D.O. ve kardeşi M.A.U. da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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