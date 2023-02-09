Hatay’da enkaz altındaki annesini arayan Ahmet’in görüntüleri yürekleri dağladı...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lı büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay‘da ortalık savaş alanına döndü. Kentte neredeyse yıkılmadık bina kalmazken, binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Depreme uykusunda yakalanan Hataylılardan şanslı olanlar kendilerini bir şekilde dışarıya atarken, hemen ardından içeride kalanların yardımına koştu.

Antakya sokaklarında yaşanan dramı paylaşan gazeteci Saymaz, beton yığınını görüntüledi. Söz konusu görüntülerde yıkılan binaların arasında yakınlarından gelecek küçük bir ses için 4 gündür bekleyen vatandaşlar, çaresizce bir umut arıyor.

‘ANNE! ANNE SES VER ANNE’

Yıkılan evlerinin duvarları arasındaki 30 santimetrelik bir aralıktan içeriye seslenen adam dakikalarca “Anne! Anne ses ver anne” diye bağırdı.

Hiçbir ses alamayan çaresiz adam Saymaz’a yaşadıklarını anlattı.

Aile apartmanında oturduklarını belirten adam, depreme yakalandıklarında annesi, ablası, teyzesi ve dayısıyla aynı evde bulunduklarını anlattı.

İLK SAATLERDE GELEN SES DE KAYBOLDU

Depremin ilk 15 saniyesinin ardından hiçbir şey hatırlamadığını belirten acılı vatandaş, dayısını ve kendisini gönüllülerin kurtardığını belirtti.

Kurtulduktan sonra tekrar enkaz alanına gelen depremzede, ailesini kurtarmak için günlerdir çaba sarf ettiğini anlattı.

Annesiyle arasında 3 metre bulunduğunu ve ilk günler annesinden ses aldığını söyleyen acılı adam, gelen seslerin de artık olmadığını söyledi.