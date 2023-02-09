  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı

Cumhuriyet yazarından aşağılık bir yazı daha! AFAD depremle uğraşıyor bunlar AFAD'la

İHA'lar deprem için havalandı! Muhteşem hizmet

Depremden 30 saat sonra kurtulan kadından dehşete düşüren iddia: Dükkanları için kestiler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Türkiye depremi sonrası ilgili yeni adım bakın ne: Maaşlar erken ödenecek!

Putin'den Türkiye için yeni talimat

Hoca marketi yağmalayanları ‘haramdır’ diyerek uyardı! Yağmacılar bakın ne yaptı

Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası

0-2 yaş arası çocuğu olanlar dikkat diyerek duyurdu: Bakanlık yardım için alınan kararı açıkladı!

'Depremi bildim' dedi, bilim insanları isyan etti: Uzman değil, kahin değil, şarlatan!
Yerel Hatay’da enkaz altındaki annesini arayan Ahmet’in görüntüleri yürekleri dağladı...
Yerel

Hatay’da enkaz altındaki annesini arayan Ahmet’in görüntüleri yürekleri dağladı...

Hatay'da depreme ailesiyle kaldığı binada yakalanan ve gönüllülerin çabasıyla kurtulan bir vatandaşın enkaz alanındaki acı seslenişi yürekleri yaktı. Yıkılan binanın içerisine bulduğu boşluktan seslenen adam dakikalarca "Anne! Anne ses ver anne" diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 16:21:00 - 2023-02-09 16:31:11

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lı büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay‘da ortalık savaş alanına döndü. Kentte neredeyse yıkılmadık bina kalmazken, binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Depreme uykusunda yakalanan Hataylılardan şanslı olanlar kendilerini bir şekilde dışarıya atarken, hemen ardından içeride kalanların yardımına koştu.

Antakya sokaklarında yaşanan dramı paylaşan gazeteci Saymaz, beton yığınını görüntüledi. Söz konusu görüntülerde yıkılan binaların arasında yakınlarından gelecek küçük bir ses için 4 gündür bekleyen vatandaşlar, çaresizce bir umut arıyor.

‘ANNE! ANNE SES VER ANNE’

Yıkılan evlerinin duvarları arasındaki 30 santimetrelik bir aralıktan içeriye seslenen adam dakikalarca “Anne! Anne ses ver anne” diye bağırdı.

Hiçbir ses alamayan çaresiz adam Saymaz’a yaşadıklarını anlattı.

Aile apartmanında oturduklarını belirten adam, depreme yakalandıklarında annesi, ablası, teyzesi ve dayısıyla aynı evde bulunduklarını anlattı.

İLK SAATLERDE GELEN SES DE KAYBOLDU

Depremin ilk 15 saniyesinin ardından hiçbir şey hatırlamadığını belirten acılı vatandaş, dayısını ve kendisini gönüllülerin kurtardığını belirtti.

Kurtulduktan sonra tekrar enkaz alanına gelen depremzede, ailesini kurtarmak için günlerdir çaba sarf ettiğini anlattı.

Annesiyle arasında 3 metre bulunduğunu ve ilk günler annesinden ses aldığını söyleyen acılı adam, gelen seslerin de artık olmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23