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Hatay'da drone ve fotokapanlı uyuşturucu operasyonu

Dörtyol ilçesinde, drone ve fotokapan kullanılarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:53
Hatay'da drone ve fotokapanlı uyuşturucu operasyonu

Hatay Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanoslar'daki bazı yayla evlerinin damında ve kırsal kesimlerde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Beşikgöl, Kuzuculu ve Kütük yaylalarında drone kullanarak tespit yapan ekipler, kenevir ekilen damları ve kırsal alanları havadan belirledi.

Evlerde ve bölgedeki bazı noktalarda yapılan aramalarda 700 kök Hint keneviri, 300 gram toz esrar, 10 bin kaçak sigara ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bölgede bulunan fotokapanlardan da yararlanılarak, eşkalleri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 49 yaşındaki S.E.A. ile 50 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:53
  1. Hatay
  2. Dörtyol

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