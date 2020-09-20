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Aktüel Hatay'da DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı
Aktüel

Hatay'da DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:21:18 -
Hatay'da DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18 Eylül tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.''




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