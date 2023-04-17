Hatay'da büyük kardeşlik sofrası kuruluyor

Farklı dinler ve medeniyetlerin yüzyıllardır barış, hoşgörü ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı Beyoğlu ile medeniyet kenti Hatay’ın birlik ve kardeşlik ruhu aynı sofralarda buluşuyor. Beyoğlu Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı illerimizden olan Hatay’da 19 Nisan Çarşamba günü Kardeşlik Sofrası iftarı düzenleyecek. Ramazan, Paskalya ve Pesah bayramlarının 36 yılda bir denk geldiği ve üç semavi dinin mensuplarının da oruç tuttuğu bu özel ayda gerçekleştirilecek programda; önemli siyasi isimler, dini cemaat liderleri, konsoloslar, STK ve Medya temsilcileri depremzedelerle birlikte iftar yapacak. Programda Hatay’dan tüm dünyaya birlik ve kardeşlik mesajları verilecek.

Depremzedeleri ve hasar gören ibadethaneleri ziyaret edecekler

İftar programı öncesinde Hatay’da bir araya gelecek olan dini cemaat liderleri, konsoloslar ve beraberindeki heyet, yaşanan depremler nedeniyle hasar gören kilise, cami ve havraları ziyaret ederek incelemelerde bulunacaklar. Heyet daha sonra konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret edecekler.

Toplumun tüm renkleri aynı sofrada buluşacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldızın ev sahipliği yapacağı Kardeşlik Sofrası iftar programına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos ve heyeti, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva ve heyeti, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve heyeti, Süryani Kadim Ruhani Lideri Yusuf Çetin ve heyeti ile onlarca ülkenin İstanbul başkonsolosu, siyasi parti temsilcileri, Beyoğlu protokolü, STK temsilcileri ve Medya temsilcileri katılacak.