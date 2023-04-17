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Yerel Hatay'da büyük kardeşlik sofrası kuruluyor
Yerel

Hatay'da büyük kardeşlik sofrası kuruluyor

Yeniakit Publisher
2023-04-17 14:39:00 -
Hatay'da büyük kardeşlik sofrası kuruluyor

Beyoğlu Belediyesi, medeniyet kenti Hatay’da düzenleyeceği büyük Kardeşlik Sofrası iftarında; siyasilerden dini cemaat liderlerine, konsoloslardan STK temsilcilerine kadar toplumun tüm renklerini bir araya getirecek.

Farklı dinler ve medeniyetlerin yüzyıllardır barış, hoşgörü ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı Beyoğlu ile medeniyet kenti Hatay’ın birlik ve kardeşlik ruhu aynı sofralarda buluşuyor. Beyoğlu Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı illerimizden olan Hatay’da 19 Nisan Çarşamba günü Kardeşlik Sofrası iftarı düzenleyecek. Ramazan, Paskalya ve Pesah bayramlarının 36 yılda bir denk geldiği ve üç semavi dinin mensuplarının da oruç tuttuğu bu özel ayda gerçekleştirilecek programda; önemli siyasi isimler, dini cemaat liderleri, konsoloslar, STK ve Medya temsilcileri depremzedelerle birlikte iftar yapacak. Programda Hatay’dan tüm dünyaya birlik ve kardeşlik mesajları verilecek.

Depremzedeleri ve hasar gören ibadethaneleri ziyaret edecekler

İftar programı öncesinde Hatay’da bir araya gelecek olan dini cemaat liderleri, konsoloslar ve beraberindeki heyet, yaşanan depremler nedeniyle hasar gören kilise, cami ve havraları ziyaret ederek incelemelerde bulunacaklar. Heyet daha sonra konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret edecekler.

Toplumun tüm renkleri aynı sofrada buluşacak

 Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldızın ev sahipliği yapacağı Kardeşlik Sofrası iftar programına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos ve heyeti,  Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva ve heyeti, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve heyeti, Süryani Kadim Ruhani Lideri Yusuf Çetin ve heyeti ile onlarca ülkenin İstanbul başkonsolosu, siyasi parti temsilcileri, Beyoğlu protokolü, STK temsilcileri ve Medya temsilcileri katılacak.

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