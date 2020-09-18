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Aktüel Hatay'da bir otomobilde 1890 uyuşturucu hap ele geçirildi
Aktüel

Hatay'da bir otomobilde 1890 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:39:44 -
Hatay'da bir otomobilde 1890 uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 1890 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Takibe alınan ve Belen ilçe merkezinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği "Arven" ile yapılan aramada, 1890 adet uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.E. ve M.B. emniyete götürüldü.



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