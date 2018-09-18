Hatay'da bir okulda trafo patladı! Eğitime ara verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ortaokuldaki trafoda meydana gelen patlama, eğitime ara verilmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulunun en üst katındaki okula ait trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından okuldakiler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri trafoya müdahalede bulundu.

Çalışmalar sırasında okulda eğitime 3 saat ara verildi.