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Aktüel Hatay’da bir evden 5 kamyon çöp çıktı
Aktüel

Hatay’da bir evden 5 kamyon çöp çıktı

Ev sahibi 80 yaşındaki kadın ve zihinsel engelli oğlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:45:08 -
Hatay’da bir evden 5 kamyon çöp çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kötü kokuların geldiği bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Fatih Mahallesi 875. Sokak'ta bulunan bir evin içerisinden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler ev sahibiyle irtibata geçerek evin temizlenmesi hususunda karar aldı.

Bunun üzerine belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 5 kamyon çöp çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan evde yaşayan 80 yaşındaki Hatice H. ile zihinsel engelli oğlu Mehmet H, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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