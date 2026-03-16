Hatay’da bayram öncesi kemer seferberliği! Emniyetten terminalde "can" denetimi!

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde otobüs terminalinde denetim gerçekleştirilirken yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirici broşürler dağıttılar.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla denetimleri aralıksız sürüyor. Trafik ekipleri, Antakya ilçe merkezindeki Otobüs Terminal'inde Ramazan Bayramı öncesinde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde terminalde bekleyen ve otobüste yola çıkacak yolculara trafik kurallarını ve emniyet kemerinin önemini anlatacak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Trafik ekiplerin hem yazılı hem de sözlü olarak yolculara uyarılarda bulunurken otobüs şoförlerine alkol denetimi gerçekleştirdi. Trafik ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerden yolcular, memnun kaldıklarını belirttiler.

Otobüslerde yapılan denetimleri faydalı olduğunu söyleyen yolcu Selda Yurtsever:

"Bu denetimleri ben faydalı buluyorum. Sık sık Ankara'ya gidip gelirken sadece birkaç sefer muavinler tarafından emniyet kemerini takın diye uyarılıyoruz. İlk defa trafik ekipleri tarafından yapılan broşürler aldık ve çok faydalı bulduk. Bu denetimlerle vatandaşların hayatlarını önemsediğini gösterir. Yolcuların sürekli bilgilendirmesi gerekiyor" dedi.

İnsanların can güvenliği için yolculuklarda emniyet kemerini takmalarını gerektiğine değinen yolcu Muhlis Akdüz, "Trafik ekiplerinin yaptığı denetimi çok yerinde buluyorum. Araçla bir yere giderken sürücülerin emniyet kemerinin takılması gerekiyor. İnsanların can güvenliği için emniyet kemerini herkes takmalı. Ben de otobüsle Adana'ya gidiyorum ve emniyet kemerimi takacağım. Trafik ekipleri vatandaşlara broşür dağıttılar. Bu uygulamalarda gayet isabetli olmuş" şeklinde konuştu.

Trafik ekiplerinin can güvenliği için emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıttıklarını ifade eden yolcu Mevlüde Leven, "Biz de Diyarbakır'a gideceğiz. Trafik ekiplerin dağıttığı broşürlerde, güvenliğimiz için hepimizin emniyet kemerini takmasını gerektiğini anlatıyor. Ben yolculuğa çıkarken sürekli emniyet kemerini takarım. Bu denetimlerin olması gerekiyor. Ülkemizde çok trafik kazası oluyor ve ölümle sonuçlanıyor. Emniyet kemeri de bizim can güvenliğimizi sağlıyor. Her ne olursa olsun dikkatli bir şekilde kontrol etmek lazım" ifadelerini kullandı.