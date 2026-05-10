Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlarken gerçekleştirilen saldırının detayları hakkında bilgi verdi.

İran Rehberi Ofisi Protokol Genel Müdürü Mazaher Hüseyni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırı gününe dair detayları paylaştı.

 

LİDERLİK OFİSİNDEYKEN HEDEF ALINDI

Hüseyni, "Tahran'da Ali Hamaney'in ofisine ve konutuna yönelik saldırının gerçekleştirildiği gün, Mücteba Hamaney de liderlik ofisinde bulunuyordu. Ofis hedef alındığında meydana gelen art arda patlamalar neticesinde dizinden, sırtından ve kulağının arkasından yaralandı" dedi.

 

"YARALARI İYİLEŞTİ SAĞLIĞI YERİNDE"

Yeni liderin sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara da yanıt niteliğinde bir açıklama yapan Hüseyni, "Şu anda Mücteba Hamaney'in sağlık durumu gayet iyi, yaraları tamamen kapandı ve sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

Hüseyni sözlerine şunları ekledi:

"Liderin yüzünün yaralandığı yönünde ortaya atılan söylentiler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Baş bölgesinde sadece kulağının arkasında bir yara oluştu, ki bu yara da kendisi sarık taktığında hiçbir şekilde görünmüyor."

Protokol Genel Müdürü'nün bu açıklaması, ABD ve siyonist üst düzey yetkililerin son iki aylık süreçte "İran'ın yeni liderinin saldırılarda yaralandığına" dair medyaya servis ettiği peş peşe açıklamaların ardından geldi.

