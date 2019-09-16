Hatay’da Ahilik Haftası kutlandı

Hatay’da Ahilik Haftası, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı A. Kadir Teksöz ve beraberindekilerin Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı.

Daha sonra Antakya Uzun Çarşı’da tarihi Kurşunlu Han’da devam eden kutlamalar, Mehteran gösterisi ile başlarken Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı A. Kadir Teksöz, ahiliğin ticari ahlaki buluşturan hayat felsefesi olduğunu belirterek “Kardeşlik, birlik beraberlik gibi değerleri özünde toplayan Ahilik, ticari ahlaki buluşturan bir hayat felsefesidir. Kazanç elde etmek için her yolu mubah görmek, aldatıcı reklam, hile, haksız rekabet, haksız kazanç ve aşırı kar gibi yollara başvurmak Ahilik kültüründe yok sayılmıştır. Ahilik, insanların bir iş, bir meslek sahibi olmanın şartını koşmuştur. Kişi kendi el emeğinden, alın terinden daha kıymetli bir kazanca sahip değildir. Çalışmak, üretmek, başkalarına yardımda bulunmak, dostluk, kardeşlik ve helalinden kazanmak, güvenilir insan olmak. Ama bütün bunları bir ibadet şuuruyla yapmaktır” dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu ise ahiliğin kuruluşunda idareciler, kaymakamlar ve kadılar olduğunu belirterek “benim açımdan Ahilik kültürünün iki tane önemi var. 13.yy’da Ahi Evran öncülüğünde kurulan Ahiliğin kuruluşunda sanılanın aksine idareciler, kaymakamlar ve kadılarda vardır. Dolayısıyla Ahilik Kültürünü ben iki aşamada görüyorum. Birincisi Anadolu’yu Türk Yurdu yapan önemli unsurlardan bir tanesi Ahiliktir. İkincisi ise Esnaf, üretmek ve bu ilişkileri düzenleyen Ahilik duygusudur. Günümüzde pazarlama, tüketici hakkı, standart gibi unsurların bundan 900 yıl önce bizim kültürümüzün bir parçası olarak bulunmuş olması ve onunla ayakta kalıyor olmamız Ahiliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Kıymetli esnaflarımızın Ahi Kültürüne eskisinden daha fazla sarılarak yabancı sermayeyle yarışmasını istiyoruz. Yaşlandık, dükkânı kapatıyoruz demeyin” ifadelerine yer verdi.

Hatay İl Ticaret Müdürü Halit İmrek konuşmasında ahiliğin birlik ve beraberlik dayanışma ruhunun en güzel örneği olduğunu belirterek “dil, Din ve Irk ayrımı gözetmeyen ve dayanışma ruhunu ticarete yansıtan bu gelenek değerli bir rehberdir. Ahilik iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olması ötesinde,temelinde devlet ve millet sevgisi bulunan sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahilik zenginliğe karşı değil, şımarıklığa karşıdır. Bu nedenle ortaya koyduğu temellerle toplumu birleştiren ve kaynaştıran Ahilik haftasının hepimize kutlu olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yılın Ahisi kaftanı oto tamirci ustası İmadettin Hayzaran’a giydirilirken, Yılın Kalfası Dizel Enjektör Tamircisi Mustafa Onur İşlek’e, Yılın Çırağı plaketi ise Aşçı çırağı Mehmet Bıdık’a verildi.

Plaket töreninin ardından unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergisi açıldı. Protokol üyeleri sergiyi incelemesinin ardından etkinlik son buldu.