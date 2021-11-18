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Yerel Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Yerel

Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 03:38:00 -
Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAC 131 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, 31 BEA 446 ve 31 AHU 07 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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