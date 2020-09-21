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Aktüel Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.
Aktüel

Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:19:49 -
Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.
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