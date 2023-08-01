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Yerel Hatay’da 19 yaşındaki genç denizde boğuldu
Yerel

Hatay’da 19 yaşındaki genç denizde boğuldu

Yeniakit Publisher
2023-08-01 07:58:00 -
Hatay’da 19 yaşındaki genç denizde boğuldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 19 yaşındaki genç, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 19 yaşındaki genç, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde dalgalı olan denize yüzmek için giren Erhan Bozkurt (19) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar olayı sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Dalgıçların suya girip çıkarttığı Bozkurt, yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

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