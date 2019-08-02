Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.02 Ağustos 2019 Cuma 14:22
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde şüpheli gördükleri ki otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrollerde sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 10 Suriyeli yakalandı.
Yabancı uyruklularHatay İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olayla ilgili iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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