Hatay'a göz dikmişti! Türkiye'den Esed'i köşeye sıkıştıracak hamle

Rusya ve İran'ın güdümüne girerek Suriye'de yüz binlerce insanı katleden Beşar Esed kontrolündeki Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan skandal Hatay bildirisi, büyük tepki çekti.

Söz konusu bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" şeklinde ifadelere yer verildi. Bu skandal ifadelere Türkiye'den tepki gecikmedi. Türkiye, toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere önceki dönemlerde olduğu gibi bugün de karşılık aynı kararlılıkla verileceğini belirtti.

Bakan Akar ve komutanlardan gövde gösterisi

Tüm bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti.

"Toprağımızda gözü olanların halini görürler"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'daki incelemelerinin ardından açıklamalarda da bulundu. Türkiye'nin toprağında gözü olanların halini tarih okuyanların göreceğini belirterek, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.

Açıklamalarına devam eden Akar, "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamalarına yönelik) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da, Suriye'nin eski Başbakanı Riyad Hicab ile bu ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın, dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doha'da, Suriye eski Başbakanı Hicab'la Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.